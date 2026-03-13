Người phụ nữ "dính bẫy ham rẻ" khi mua 2 cây vàng qua mạng

Ngày 13/3, Công an phường Hương Trà, thành phố Huế thông tin đã làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán vàng trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng phát hiện đối tượng phạm tội chỉ trong chưa đầy 5 tiếng sau khi tiếp nhận tố giác của người dân.

Lúc 11h30 ngày 12/3, Công an phường Hương Trà nhận được đơn tố giác của bà V.T.S. (SN 1970, trú tại tỉnh Quảng Trị) về việc bị đối tượng lạ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo trình bày của bà S., nạn nhân tham gia một nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội và liên hệ với tài khoản Facebook mang tên “Yến Nhi” để giao dịch mua 2 cây vàng SJC. Sau khi đạt thỏa thuận, bà S. đã chuyển tổng số tiền 372,6 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu để mua vàng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thành công, bà S. không thể liên lạc lại với tài khoản Facebook nêu trên. Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, bà đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà khẩn trương xác minh, truy xét. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, trú tại phường Phong Quảng, thành phố Huế) và triệu tập về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hậu khai nhận dùng tài khoản Facebook có tên "Yến Nhi" hỏi giá vàng của người khác trong nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999”. Sau đó, đối tượng đưa tin bán vàng với giá thấp hơn thị trường để lừa đảo. Hậu nhận tiền qua tài khoản trung gian và chiếm đoạt rồi chặn tất cả những người đã liên hệ với mình.