Công an khám xét nhà nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét tại Trung tâm Hành chính tỉnh và nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra, hiện là Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, để phục vụ công tác điều tra.

Theo ghi nhận, khoảng 10h cùng ngày, nhiều cảnh sát xuất hiện tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng và tiến hành làm việc, khám xét phòng làm việc của ông Huy tại Sở Y tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra có mặt tại nhà riêng ông Đoàn Quang Huy (Ảnh: CTV).

Sau nhiều giờ làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Khi rời khỏi Trung tâm Hành chính tỉnh, cơ quan điều tra dẫn theo ông Đoàn Quang Huy cùng một người khác có liên quan.

Chiều cùng ngày, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của một số cán bộ, công chức Sở Y tế được cho là có liên quan đến vụ việc.

Việc khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy cùng những người liên quan nhằm phục vụ quá trình điều tra các sai phạm được cho là xảy ra tại một phòng khám trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.