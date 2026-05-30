Xử phạt thanh niên chạy xe máy bốc đầu ở TPHCM

Ngày 30/5, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.N.Đ. (SN 2009, ngụ phường Lái Thiêu) do có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu trên đường phố.

Trước đó, Đội CSGT Bình Triệu tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một nam thanh niên thường xuyên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, biểu diễn trên đường Ngô Quyền (phường Lái Thiêu), tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Lái Thiêu rà soát, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để xác minh.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Ngô Quyền (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả xác định, khoảng 13h ngày 16/5, N.N.Đ. lái xe máy biển số 62AR-081.xx lưu thông trên đường và thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh.

Ngoài lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, thanh niên này còn vi phạm các lỗi như không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên khi chưa đủ tuổi theo quy định và không xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, hành vi bốc đầu, biểu diễn xe trên đường phố không chỉ vi phạm pháp luật giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Tình trạng thanh thiếu niên học theo các trào lưu phản cảm trên mạng xã hội để thể hiện bản thân cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.