CSGT TPHCM xử lý hơn 1.900 học sinh vi phạm giao thông

Ngày 24/4, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trong quý I, toàn thành phố xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, làm 5 người tử vong và 17 người bị thương.

Phụ huynh, học sinh còn nhầm giữa xe đạp điện và xe máy điện

Theo PC08, hiện nhiều phụ huynh và học sinh vẫn chưa phân biệt được “xe đạp điện” và “xe máy điện”. Việc nhận diện sai phương tiện dẫn đến vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt với lứa tuổi học sinh.

Sự nhầm lẫn này kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại như học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; không có giấy phép lái xe; phương tiện chưa đăng ký, chưa gắn biển số; hoặc phụ huynh giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

CSGT TPHCM phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông trong quý I/2026 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo thống kê, trong quý I/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý hơn 1.900 trường hợp học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng thời gian, toàn thành phố xảy ra 30 vụ tai nạn liên quan đến học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều vụ người điều khiển chưa đủ tuổi.

Điển hình, khoảng 12h30 ngày 22/3, em P.T.T.H. (16 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) điều khiển xe máy lưu thông trên đường An Phú Đông 25, hướng từ đường Đỗ Mười về chùa Khánh An. Do không làm chủ tay lái, H. tự ngã xuống đường, sau đó va chạm với ô tô do ông N.Đ.C. (43 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) điều khiển theo hướng ngược lại. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 22/3 tại đường An Phú Đông 25 (Ảnh: PC08).

Tương tự, lúc 23h49 ngày 30/3, em N.T.C.L. (17 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển xe máy trên đường Song Hành, hướng từ đường Đồng Tâm về đường Lê Thị Hà. Do không làm chủ tay lái, L. bị ngã xuống đường và va chạm với taxi do ông H.A.T. (43 tuổi, ngụ phường Bình Quới) điều khiển chạy cùng chiều. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đại diện PC08 cảnh báo, mỗi vụ tai nạn là nỗi đau của gia đình và để lại những mất mát không thể bù đắp, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức tham gia giao thông của học sinh và sự giám sát của phụ huynh.

CSGT chỉ cách phân biệt xe đạp điện và xe máy điện

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, xe đạp máy, bao gồm cả xe đạp điện, là loại xe có trợ lực từ động cơ; nguồn động lực sẽ tự ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25km/h.

Loại phương tiện này dễ nhận biết nhờ có bàn đạp như xe đạp thông thường, công suất động cơ nhỏ, chủ yếu hỗ trợ lực đạp, giúp việc di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Pháp luật không quy định độ tuổi tối thiểu (từ đủ 16 tuổi) đối với người điều khiển xe đạp máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, người điều khiển vẫn phải tuân thủ quy tắc giao thông và đội mũ bảo hiểm theo quy định.

CSGT lập biên bản học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, xe gắn máy là phương tiện có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, vận tốc thiết kế không quá 50km/h; nếu dùng động cơ nhiệt thì dung tích không quá 50cm3, nếu dùng động cơ điện thì công suất không quá 4kW và không bao gồm xe đạp máy.

Khác với xe đạp điện, xe gắn máy là phương tiện cơ giới nên bắt buộc phải đăng ký, gắn biển số. Người điều khiển loại xe này phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới được phép tham gia giao thông.

Thực tế, nhiều người vẫn gọi xe gắn máy chạy điện là xe máy điện và dễ nhầm với xe đạp điện do kiểu dáng tương đồng, đặc biệt ở các dòng xe nhỏ gọn. Sự nhầm lẫn này khiến không ít phụ huynh vô tình giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Đối với xe mô tô (xe hai hoặc ba bánh, trừ xe gắn máy), phương tiện có vận tốc thiết kế trên 50km/h; dung tích xi lanh trên 50cm3 hoặc công suất động cơ điện trên 4kW. Với loại xe này, chủ phương tiện phải đăng ký, gắn biển số; người điều khiển phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có giấy phép lái xe phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp.