Xử phạt người đàn ông ngang nhiên thu đổi ngoại tệ trái phép

Ngày 4/11, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh xử lý vụ việc treo biển quảng bá đổi ngoại tệ trái quy định pháp luật.

Trước đó, tại nhiều tuyến đường tại phường Buôn Ma Thuột, phường Tân An xuất hiện nhiều biển quảng cáo với nội dung "Đổi đô la, tiền các nước, cũ - rách - cháy", kèm số điện thoại liên hệ.

Các biển quảng cáo đổi ngoại tệ trái phép được gắn dọc các tuyến đường đông người qua lại tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các tấm biển được thiết kế chung một mẫu nhưng phía dưới số điện thoại khác nhau, được các đối tượng treo tại một số trụ điện, cây xanh, hoa viên... khu vực đông đúc dân cư.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tân An, phát hiện ông N.T.Đ. (53 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) có hành vi treo biển quảng cáo, mua bán ngoại tệ trái phép tại Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận cùng một số người từ tỉnh khác đến Đắk Lắk, treo biển quảng cáo để thực hiện giao dịch trái phép.

Người đàn ông (người ngồi, áo trắng) đã treo biển và đổi ngoại tệ trái phép (Ảnh: Chiểu Văn).

Cơ quan công an đã lập biên bản yêu cầu ông Đ. tháo gỡ toàn bộ biển quảng cáo, xử lý hành vi vi phạm và mở rộng điều tra vụ việc.

Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết, người dân nếu có hành vi mua bán ngoại tệ tự do với cá nhân hoặc tổ chức trái phép sẽ bị căn cứ vào mức độ, hành vi để xử lý; người vi phạm có thể bị phạt hành chính 20-250 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có tính chất trục lợi, gây hậu quả nghiêm trọng.