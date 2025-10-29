Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường thanh tra hoạt động mua, bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước ngày 29/10 đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Khu vực II thực hiện một số nhiệm vụ để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Những đơn vị này được yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Song song đó, các đơn vị chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt là Công an thành phố, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào những địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện hành vi sai phạm để xử lý nghiêm.

Trước ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I và Khu vực II phải Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thực hiện.

Trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, những ngày qua, trên thị trường ngoại hối trong nước đã xuất hiện sự chênh lệch tỷ giá đồng Việt Nam và USD trong hệ thống ngân hàng với tỷ giá giao dịch trên thị trường không chính thức.

Ngân hàng Nhà nước nêu đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tăng cường công tác quản lý thị trường ngoại hối. Cơ quan này cũng có văn bản đề nghị các Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp quản lý Nhà nước đối với thị trường ngoại hối.

Nhân viên kiểm tra ngoại tệ tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Ghi nhận phiên giao dịch ngày 29/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 đồng/USD. Với biên độ 5%, giá trần USD ở mức 26.345 đồng/USD còn giá sàn ở mức 23.836 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.140-26.345 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.070-26.345 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.720-27.770 đồng/USD (mua - bán). Giá USD thị trường “chợ đen” đang cao hơn kênh ngân hàng tới hơn 1.000 đồng/USD.