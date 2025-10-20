Chủ hiệu vàng và người giao dịch bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ “lậu”

Ngày 20/10, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và người giao dịch ngoại tệ về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Chủ doanh nghiệp hiệu vàng H.P.H. và bà L.C.T. (SN 1982, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là người thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ tại cơ sở H.P.H.) bị xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng, đồng thời tịch thu số tiền giao dịch gồm ngoại tệ và tiền Việt Nam hơn 2 tỷ đồng.

Chủ doanh nghiệp hiệu vàng H.P.H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó ngày 19/9, Phòng An ninh kinh tế kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H. đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T..

Căn cứ kết quả xác minh và quy định của pháp luật, Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hiệu vàng H.P.H. 30 triệu đồng, bà L.C.T bị phạt 15 triệu đồng.

Bà L.C.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được thu đổi ngoại tệ.

Mọi hành vi tự ý mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm pháp luật.