Một phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa đổi ngoại tệ, mất gần 1,7 tỷ đồng

Theo Công an Hải Phòng, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch đổi ngoại tệ trên mạng xã hội. Đối tượng thường quảng cáo có nguồn USD lớn, tỷ giá cao hơn ngân hàng để thu hút người dân.

Nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử. Sau khi nhận tiền, kẻ lừa đảo gửi hóa đơn chuyển tiền giả, rồi lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng Bùi Thanh Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 12/2024, chị T.T.T.L., trú tại phường Lê Chân, quen một tài khoản Telegram tên “Kimjongun”, tự xưng là Long, chuyên đổi tiền. Do cần đóng học phí cho em gái du học, chị nhờ Long đổi 66.000 USD, tương đương 1,683 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, chị không nhận được USD và không thể liên hệ với người này.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng đã vào cuộc, xác định tài khoản “Kimjongun” do Bùi Thanh Long (SN 1992), trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sử dụng. Đối tượng Long đã bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân không thực hiện đổi ngoại tệ qua mạng xã hội, chỉ giao dịch tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc điểm thu đổi hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ số 0692.785.874 để được hỗ trợ.