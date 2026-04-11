Xử phạt người chia sẻ thông tin xuyên tạc trên Facebook

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài khoản Facebook do M.V.H. (SN 1975), T.H.T. (SN 1944) và B.H.H. (SN 1975), cùng trú tại Hải Phòng, thường xuyên đăng tải nội dung từ các video clip của đối tượng Lê Trung Khoa và trang “Thời báo.de”.

Kết quả xác minh cho thấy, các nội dung đăng tải có tính chất xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan Nhà nước, đồng thời bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng đã xử phạt ông B.H.H. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, tránh tiếp tay cho các nội dung sai lệch. Người dân cũng được khuyến khích phát hiện, tố giác các thông tin xấu độc để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.