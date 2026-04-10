Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông trên đường

Ngày 10/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc tài xế ô tô bóp cổ, hành hung một người đàn ông trên đường, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 7/4, Công an xã Nga Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T. (trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long, xã Nga Sơn).

Mai Xuân Anh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h30 ngày 7/4, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi taxi, anh T. và Mai Xuân Anh (SN 1990, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) đã nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi gặp nhau tại khu vực cầu Kênh, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T. xuống nắp capo ô tô.

Hậu quả, anh T. bị thương tích và phải điều trị tại cơ sở y tế. Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự. Clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác và gây dư luận xấu.

Ngày 10/4, Công an xã Nga Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Mai Xuân Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường (Ảnh: Cắt từ clip Oto+).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị một đối tượng bước xuống từ ô tô, liên tục túm áo, bóp cổ và hành hung trên quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xuất hiện, clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ của tài xế.