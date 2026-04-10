Phát hiện đối tượng bán nhiều tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an phường Cam Đường vừa phát hiện đối tượng Đ.T.X. (SN 1997, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), có hành vi trao đổi tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm mục đích trục lợi.

Theo cảnh sát trong năm 2023, Đ.T.X. tham gia một hội nhóm trên không gian mạng chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng này đã sử dụng thông tin cá nhân để mua nhiều sim và đăng ký nhiều tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho một đối tượng khác với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Nhà chức trách cho hay, qua kiểm tra lịch sử giao dịch các tài khoản ngân hàng mà X. đã mua, bán, cảnh sát phát hiện các tài khoản ngân hàng này phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Cam Đường đã triệu tập, làm việc với Đ.T.X., lập hồ sơ ban đầu, yêu cầu X. khóa ngay các tài khoản ngân hàng cá nhân đã bán, nhằm ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của X..