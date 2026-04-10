Khởi tố Tổng giám đốc Star Homes trong vụ lừa bán nhà ở xã hội ở Hà Nội

Ngày 10/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang thụ lý, điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Trong vụ án này, ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trung Tiến (35 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes, và Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes.

Hai bị can cùng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Trung Tiến (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an TP Hà Nội, trước đó ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán nhà ở xã hội xảy ra tại Hà Nội.

Sau khi khởi tố, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo quy định.

Nhà chức trách cho biết vụ án đang được mở rộng để làm rõ hành vi của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới, bán nhà ở xã hội, qua đó điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, thực hiện việc mua nhà ở xã hội đúng quy định pháp luật để tránh bị lừa đảo.

Những ai là bị hại, đã từng đặt mua nhà ở xã hội của các đối tượng nêu trên, được đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, để trình báo, phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định.