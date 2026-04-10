Vào fanpage của công an để bình luận sai sự thật, 2 người bị phạt

Ngày 10/4, Công an phường Trà Câu (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin ông N.H.K. và V.V.T. (cùng trú tại phường Trà Câu) đã bị xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Công an phường Trà Câu làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an phường Trà Câu).

Ngày 1/4, fanpage của Công an phường Trà Câu đăng tải thông báo tìm chủ sở hữu một số tài sản đang bị đơn vị này tạm giữ. Sau khi thông tin được đăng tải, ông K. và ông T. đã sử dụng Facebook cá nhân để bình luận với nội dung mang tính quy chụp, sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Công an phường Trà Câu đã xác minh, mời ông K. và ông T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, 2 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, cam kết không tái phạm.

Với hành vi này, Công an phường Trà Câu đã xử phạt mỗi người số tiền 7,5 triệu đồng.