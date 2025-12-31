Xử phạt một phụ nữ chia sẻ clip nhạy cảm trên Zalo

Ngày 31/12, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị N.T.H. (25 tuổi, trú tại phường Nếnh) vì hành vi cung cấp, chia sẻ video clip có nội dung dâm ô, đồi trụy trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Zalo cá nhân của chị N.T.H. đăng tải, chia sẻ video clip có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Công an làm việc với chị H. (Ảnh: Công an phường Nếnh).

Quá trình xác minh, công an xác định chị H. đã vi phạm quy định về Cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc trên mạng xã hội, môi trường mạng.

Tại cơ quan công an, chị N.T.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Nếnh đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Nếnh khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, có trách nhiệm; không đăng tải, quảng cáo, cung cấp hay chia sẻ các nội dung dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội hoặc thông tin trái thuần phong mỹ tục dưới mọi hình thức.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.