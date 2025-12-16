Thanh niên tung ảnh nhạy cảm của thiếu nữ 16 tuổi để cưỡng dâm

Sáng 16/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (21 tuổi, cư trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội Cưỡng dâm.

Theo cơ quan công an, vào ngày 19/3, Đoàn Bá Tước làm quen với em Đ.T.T.L. (16 tuổi) thông qua mạng xã hội. Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước đã dụ dỗ em L. gửi ảnh nhạy cảm cho mình xem, đổi lại Tước sẽ trả tiền.

L. sau đó đồng ý gọi video qua ứng dụng messenger để Tước xem các hình ảnh nhạy cảm của mình trong khoảng 15 phút rồi dừng lại. Tước hứa chuyển cho L. 8 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện. L.đã quyết định chặn tài khoản mạng xã hội của Tước.

Không liên lạc được với L., Tước đã có hành vi uy hiếp bằng cách gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L. (những hình ảnh Tước đã chụp lại màn hình trong lúc gọi video với L.) cho bạn bè của em này.

Biết được sự việc, L. đã kết nối lại với Tước. Lúc này, Tước tiếp tục gửi những hình ảnh nhạy cảm cho L., đe dọa buộc L. phải cho quan hệ tình dục. Thanh niên này nói nếu L. không đồng ý thì sẽ đăng tải toàn bộ các hình ảnh nhạy cảm đó lên mạng xã hội.

Do quá lo sợ trước lời đe dọa, ngày 20/3, em L. theo Tước đến một nhà nghỉ để hắn thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó được L. kể lại cho người thân. Gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tước với cơ quan chức năng.