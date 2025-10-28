Dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình cũ 100 triệu đồng

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Chát (SN 1979, trú tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, Đỗ Chát quen biết và có quan hệ tình cảm với bà B.T.N. (SN 1981), trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Chát bị công an bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đến tháng 3/2023, do mâu thuẫn, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Chát không đồng ý.

Lợi dụng việc nắm giữ hình ảnh nhạy cảm của bà N. trong thời gian yêu đương, Chát đã đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh này cho người thân và bạn bè của bà N..

Khi không đạt được mục đích, Chát tiếp tục gửi hình ảnh nhạy cảm của bà N. cho người thân, rồi chụp lại màn hình tin nhắn này gửi cho bà N. nhằm gây áp lực tinh thần, buộc nạn nhân phải chuyển tiền. Quá lo sợ, bà N. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.