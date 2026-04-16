Xử phạt hai phụ nữ phát tán tài liệu liên quan "pháp luân công"

Ngày 16/4, Công an xã Mai Châu cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý hai trường hợp có hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, Công an xã Mai Châu phát hiện Q.T.T.H. (SN 1965) và N.T.M. (SN 1960), cùng trú thành phố Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc phát tán tài liệu trái phép tại khu dân cư xóm Nhót, xã Mai Châu.

Hai đối tượng cùng số lượng lớn tài liệu không phép bị cơ quan công an thu giữ (Ảnh: CAX Mai Châu).

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện hai cá nhân trên đang tàng trữ số lượng lớn tài liệu, vật phẩm in ấn có nội dung tuyên truyền nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang trực tiếp phát các tài liệu này cho người dân tại khu dân cư. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm nhiều túi nilon chứa các thẻ in nội dung "bình an", móc treo, tờ gấp và các tài liệu in có nội dung liên quan đến "pháp luân công".

Hai người phụ nữ trên không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Công an xã Mai Châu đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an xác định hành vi của Q.T.T.H. và N.T.M. đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài liệu, ấn phẩm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người. Mỗi cá nhân nêu trên bị xử phạt số tiền 4 triệu đồng.