Xử phạt người phát tán tờ rơi phản đối lập phòng khám ở chung cư TPHCM

Ngày 24/5, Công an quận 7 (TPHCM) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H. (SN 1985) và bà T.T.B.A. (SN 1993), cùng ngụ tại chung cư Sunrise City Central, về hành vi Viết, phát tán, lưu hành tài liệu và hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào ngày 29/6/2023, bà N.T.H. đã tự biên soạn và photo khoảng 200 tờ rơi với nhiều nội dung sai sự thật và phát tán tại tầng hầm (khu vực bãi xe) của chung cư Sunrise City Central. Mục đích của hành động này là kêu gọi cư dân phản đối việc thành lập phòng khám đa khoa tại khuôn viên chung cư.

Đối với bà T.T.B.A., cơ quan chức năng xác định rằng từ ngày 11/3 đến ngày 24/4, bà này đã treo các băng rôn có nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tiếp xúc, làm việc và giải thích cho bà N.T.H. và bà T.T.B.A. về hành vi trái quy định pháp luật, nhưng hai người vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, Công an quận 7 đã lập biên bản xử phạt hai người này với số tiền 4 triệu đồng.

Cư dân nhiều lần căng băng rôn phản đối việc thành lập phòng khám tại chung cư Sunrise City Central.

Vào tháng 4, Công an quận 7 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.K. (SN 1994, ngụ tại chung cư Sunrise City Central) về cùng hành vi trên.

Theo đó, ông Khánh đã thông tin sai sự thật trên nhóm Zalo, tạo dư luận xấu và kích động cư dân dẫn đến các hành động quá khích, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ông Khánh thừa nhận hành vi vi phạm của mình do không nhận thức được các quy định của pháp luật.