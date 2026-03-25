Phát ngôn sai sự thật trên mạng, người phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng

Ngày 25/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Trung Hạ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà P.T.S. (SN 1981, trú tại bản Din, xã Trung Hạ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ngày 18/3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trung Hạ phát hiện bà S. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp, đăng tải nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân liên quan đến cán bộ UBND xã Trung Hạ.

Công an làm việc với bà P.T.S. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Buổi livestream (phát trực tiếp) đã thu hút nhiều người theo dõi, chia sẻ và có nhiều bình luận với nội dung không chuẩn mực, không đúng thực tế, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan công an, bà S. thừa nhận hành vi vi phạm và tự giác gỡ bỏ toàn bộ video, bài viết có nội dung vi phạm, đồng thời đăng tải nội dung đính chính nhằm khắc phục hậu quả và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Trung Hạ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác.