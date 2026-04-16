Bắt gã đàn ông ”xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông “xây nhầm” gần 50 căn nhà trên đất người khác mà Dân trí nhiều lần thông tin, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 12/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi của ông Hoàng và những người liên quan.

Công an đọc các quyết định đối với ông Hoàng (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, hộ ông Trương Minh Ký gồm các thành viên: Ông Trương Minh Ký (SN 1969), bà Ngô Thị Vui (SN 1970, vợ ông Ký) và ba người con ruột. Hộ gia đình này được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 5.802,4m2, tại phường Tân Phước Khánh cũ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976, cùng ngụ phường Tân Khánh, TPHCM) bị cho là đã chiếm một phần thửa đất này để xây nhà tạm và chuồng gà, dẫn tới việc ông Ký phát sinh tranh chấp với ông Hoàng.

Với hành vi trên, bà Út đã bị UBND thị xã Tân Uyên (cũ) xử phạt và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên thửa đất của ông Ký. Tuy nhiên, bà Út không chấp hành mà tiếp tục xây dựng nhà ở trên phần đất này.

Ngày 19/3/2019, ông Ký khởi kiện ông Hoàng và bà Út; vụ án sau đó được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử dân sự. Đến ngày 16/12/2019, ông Ký nộp đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp”.

Công an có mặt tại nhà của ông Hoàng sáng 16/4 (Ảnh: CTV).

Sau đó, tòa án ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong đó cấm ông Lê Văn Hoàng xây dựng hoặc xin cấp phép xây dựng nhà ở trên thửa đất số 87. Tại thời điểm quyết định này được ban hành, ông Hoàng đã xây xong 6 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ đang tiếp tục thi công.

Ngày 19/8/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên ban hành thông báo về việc thi hành án, kèm theo là biên bản đo vẽ hiện trạng thửa đất 87 có 25 căn nhà cấp 4 xây dựng hoàn thiện và 2 dãy nhà trọ, 5 căn nhà cấp 4 đang xây dựng và ông Hoàng cam kết tạm dừng thi công.

Thực tế hiện tại ông Hoàng đã xây dựng trái phép 48 công trình trên thửa đất số 87 và bán nhà ở cho nhiều người bằng hình thức vi bằng. Ông Hoàng sau đó làm đơn khởi kiện ông Ký, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Tháng 7/2024, TAND TP Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho ông Ký.

Tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND Khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Hoàng.