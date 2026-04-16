Truy tố cựu chủ tịch doanh nghiệp vì nâng khống giá các sản phẩm

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty MTV Nam Triệu thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, cùng Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30, về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài 2 bị can này, 16 người khác cũng bị truy tố về một trong hai tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tàu thuyền, biển số xe và nhiều sản phẩm phục vụ lực lượng công an. Xí nghiệp X30 tại TPHCM trực thuộc công ty này, có chức năng sản xuất cơ khí, giường, tủ, bàn ghế.

Trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, Lê Tiến Quý và đồng phạm bị cáo buộc đã không trực tiếp sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, nhóm bị can còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh, che giấu và không kê khai nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30 trên hệ thống sổ sách kế toán. Từ đó, các bị can tạo lập nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.

Đến nay, các bị can và người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Riêng trong giai đoạn 2018-2020, khi tổ chức sản xuất tủ đựng vũ khí, Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm bị cáo buộc nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền, bỏ ngoài sổ sách, gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2021, Cục Trang bị kho vận Bộ Công an ký hợp đồng với Công ty Nam Triệu để sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng, tổng trị giá gần 54 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư, tạo ra khoản chênh lệch ngoài sổ sách kế toán để chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng việc gian lận khi sản xuất hơn 3.000 ghế thẩm vấn gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng; còn việc sản xuất hàng rào chữ A gây thiệt hại 550 triệu đồng.

Theo Viện KSND Tối cao, ngoài sai phạm trong các hợp đồng sản xuất nêu trên, Nguyễn Văn Hưng còn bị cáo buộc tham nhũng trong các khoản thu từ vẽ chế tạo, thiết kế xe cơ giới, sửa chữa xe và thanh lý thép trong thời gian điều hành Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30.