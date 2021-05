Phát tán tài liệu chống phá nhà nước, hai mẹ con lĩnh 16 năm tù

Phú Yên: Bắt giữ 1 đối tượng phát tán tài liệu chống phá nhà nước

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Tiên (SN 1986, trú Phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) về tội "Tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự.