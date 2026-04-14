Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá bao nhiêu?

Ngày 14/4, Cơ quan Thi hành án dân sự TPHCM thông báo kết quả thẩm định giá đối với hai chiếc túi Hermès màu trắng (thường được gọi là “bạch tạng”) của bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, chấp hành viên đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng để thực hiện việc thẩm định giá hai chiếc túi này.

Cụ thể, tài sản gồm: một túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng ở khóa và viền túi; và một túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu trang trí.

Theo chứng thư thẩm định giá, chiếc túi Hermès size 25 có giá hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi chiếc túi size 30 được định giá hơn 2,3 tỷ đồng. Tổng giá trị của hai chiếc túi vào khoảng 4 tỷ đồng.

Theo thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hoặc được tống đạt hợp lệ thông báo, người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời phải nộp tạm ứng chi phí định giá lại. Các bên cũng có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn trên, nếu các đương sự không yêu cầu định giá lại hoặc không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá, chấp hành viên sẽ lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 28/1, Cơ quan Thi hành án dân sự TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế, kê biên đối với hai chiếc túi Hermès này. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo quy định.

Tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị Hội đồng xét xử cho nhận lại hai chiếc túi Hermès. Bà cho biết trong quá trình điều tra, nhiều tài sản cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép đã bị kê biên. Trong đó, một chiếc túi được bà mua tại Italy, chiếc còn lại do một doanh nhân người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, giá trị của hai chiếc túi không lớn, song bà mong muốn được nhận lại để làm kỷ niệm cho con cháu.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định hai chiếc túi đang bị thu giữ, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội, chiếc còn lại là tài sản hình thành từ hành vi phạm tội. Do đó, tòa quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ các tài sản này.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 6/2025, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị được trả lại hai chiếc túi Hermès size 25 và 30 màu trắng, cho rằng đây là tài sản riêng, không liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định hai chiếc túi là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm quyết định tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án là phù hợp quy định pháp luật.