Xử phạt hai người giễu cợt, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã xử phạt hành chính 2 người đàn ông về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Người bị xử phạt là Đ.M.H. (SN 1970) và P.T.X. (SN 1969), cùng trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hai người đàn ông có hành vi xúc phạm lực lượng công an (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ngày 2/3, các ông H. và X. lên mạng xã hội Facebook thấy hình ảnh, thông tin một cán bộ công an ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031 nên đăng bài viết, bình luận với nội dung mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an.

Ông H. và X. thừa nhận việc đăng tải nội dung nêu trên do bột phát nhất thời. Những người này đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không tái phạm.

Với vi phạm nêu trên, ông H. và ông X. bị xử phạt mỗi người 5 triệu đồng.