Xác minh, xử lý trang mạng trích dẫn sai phát ngôn của chủ tịch tỉnh

Ngày 17/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin nội dung nêu trên. Theo cơ quan công an, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip, bài viết liên quan đến việc ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án giao thông trọng điểm.

Một số trang mạng đã cắt ghép, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Trong đó có các nội dung như “Vì 1,5 tỷ mà tỉnh cũ không bố trí, bây giờ đề nghị tỉnh mới bố trí”, “Những tồn đọng ở Quảng Trị cũ, giờ phải để Quảng Trị mới giải quyết”.

Công an Quảng Trị cảnh báo về các nội dung sai bản chất sự việc (Ảnh: Tiến Thành).

Cơ quan công an xác định những nội dung mà các trang mạng xã hội đăng tải không phản ánh đúng bản chất sự việc, dễ gây hiểu nhầm, làm sai lệch mục tiêu chỉ đạo và có nguy cơ tạo tâm lý chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo công an, thực tế Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, những vấn đề còn vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề xuất để giải quyết, hoàn toàn không có nội dung liên quan đến “tỉnh cũ”, “tỉnh mới” như các trang mạng chia sẻ.