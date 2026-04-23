Xử phạt 7,5 triệu đồng với người đàn ông đăng tải, bình luận sai sự thật

Ngày 23/4, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.V. (SN 1984), trú tại phường Đồng Văn về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội, với số tiền 7,5 triệu đồng.

Lực lượng Công an làm việc với ông N.V.V. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook của ông N.V.V. đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Quá trình làm việc, ông N.V.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng; không lan truyền nội dung xuyên tạc, sai sự thật; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.