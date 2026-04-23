Sếp Bankland bị cáo buộc vẽ dự án “đất vàng”, chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Tĩnh bàn bạc, thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ toàn bộ chi phí thành lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của công ty.

Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức các hội nghị, sự kiện giới thiệu, mở bán các dự án bất động sản, tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút hàng nghìn người tham gia.

Nhóm này còn mở 4 văn phòng trong nước để giới thiệu hoạt động khi khách hàng đến tìm hiểu đầu tư, đồng thời quảng bá hình ảnh công ty, đưa ra các chương trình khuyến mại như tặng thưởng đất, vàng, ô tô, cùng nhiều gói đầu tư lãi suất cao để lôi kéo người tham gia.

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bankland Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như (Ảnh: T.L.).

Cáo trạng xác định Công ty Bankland tuyên truyền sở hữu nhiều dự án bất động sản tại vị trí đắc địa. Tuy nhiên, trên thực tế, các thửa đất do công ty nắm giữ là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án.

Một trong những dự án được nhóm này đưa ra để kêu gọi đầu tư là “đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, TP Hà Nội. Theo cơ quan tố tụng, Công ty Bankland đã tự vẽ ra dự án gồm 29 lô đất để quảng bá cho khách hàng. Người muốn tham gia đầu tư phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên và nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức “Phiếu đặt cọc thiện chí”.

Với thủ đoạn này, Tĩnh, Như, Dương cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng tiền đặt cọc của 20 bị hại. Sau khi biết các dự án không có thật, không được cấp phép thực hiện, các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền cọc. Công ty Bankland đã hoàn trả cho 12 người tổng số 560 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, diện tích đất do Công ty Bankland mở bán là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án nên theo quy định không được phân lô, bán nền.

Ngoài hành vi trên, nhóm của Tĩnh còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 463 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn và gần 16 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu ảo cho 535 bị hại. Tổng số tiền các bị can bị xác định đã chiếm đoạt là gần 480 tỷ đồng qua 3 hình thức gồm huy động vốn, bán cổ phiếu ảo và đặt cọc mua bất động sản ảo.

Quá trình điều tra, nhiều nhà đầu tư khai họ biết đến Công ty Bankland qua nhiều kênh khác nhau, với thông tin đây là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchain, hoạt động trong các lĩnh vực như thiết kế nội thất, spa, du lịch và có mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong tương lai.

Theo lời trình bày của các nhà đầu tư, khi tham gia các buổi hội thảo do Công ty Bankland tổ chức, họ được Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và nhân viên công ty giới thiệu các gói đầu tư lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ.

Sau đó, nhà đầu tư cài ứng dụng Bankland trên điện thoại hoặc truy cập trang web bankland.net để đăng nhập tài khoản, đồng thời nộp tiền đầu tư cho công ty và cung cấp thông tin cá nhân để lập tài khoản trên ứng dụng và website.

Khi tài khoản được đăng ký, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nhà đầu tư có thể rút tiền lợi nhuận về tài khoản ngân hàng cá nhân theo mức lợi nhuận như thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty Bankland. Thấy lợi nhuận hấp dẫn, nhiều người đã tiếp tục ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư.