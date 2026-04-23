Vợ tóc bạc trắng sau trận "mưa dao" vẫn xin giảm án giết người cho chồng

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Lê Thanh Trường (SN 1948, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.B. (SN 1955), vợ bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 14h ngày 14/7/2025, do không bán được đất nên Lê Thanh Trường lao xe máy nhiều lần vào cổng. Bà B. lên tiếng can ngăn chồng, sợ hỏng xe nhưng bị Trường đe dọa.

Bị cáo Lê Thanh Trường sức khỏe yếu, được Hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình diễn ra phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Cho rằng bà B. có thái độ thách thức, Trường xô ngã vợ xuống sân, dẫm đạp liên tiếp vào người. Người đàn ông này còn chạy vào bếp lấy dao, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, bụng vợ. Bà B. kêu cứu nhưng hàng xóm không thể tiếp cận do cổng bị khóa.

Trường ném dao ra đường và đi lấy 2 con dao khác tiếp tục tấn công vợ. Khi công an có mặt, yêu cầu Trường mở cửa, người đàn ông này không chấp hành. Lực lượng công an phá cửa vào, bị Trường dùng xà cạy chống đối, đe dọa sẽ giết bà B.. Công an khống chế thành công Trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, con dao bị cáo Trường sử dụng để gây án thuộc “Danh mục dao có tính sát thương cao" theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an, do đó bị cáo Trường đã phạm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trận “mưa dao” của chồng khiến bà B. chịu nhiều vết thương trên khắp cơ thể, đặc biệt là ở 2 tay, 2 chân. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị tổn thương 61% cơ thể.

Bà B. đến tòa với mái tóc bạc trắng, đi lại khó khăn do hậu quả từ hàng chục cú chém của chồng. Mặc dù vậy, người phụ nữ này “vì tình nghĩa vợ chồng” đã xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trường.

Bà B. mặc dù chịu nhiều di chứng do bị chém nhưng vẫn xin giảm án cho chồng (Ảnh: Vĩnh Khang).

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm nhận định trong vụ án này bị cáo Lê Thanh Trường phạm tội với tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Tại thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Lê Thanh Trường đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả do mình gây ra. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Theo Hội đồng xét xử, đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo cần được xem xét khi lượng hình.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thanh Trường 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.