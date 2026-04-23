Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây mua bán, chế tạo vũ khí

Ngày 23/4, Bộ Công an cho biết Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Lai Châu vì thành tích triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Theo nội dung thư khen, Công an tỉnh Lai Châu thời gian qua đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 38 đối tượng, thu giữ 30 khẩu súng, gần 40.000 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc và vật chứng khác.

Tang vật vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì, lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, mua bán trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu trong thực hiện chỉ đạo về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thư khen cũng nhấn mạnh kết quả này phản ánh sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền, vận động, thu hồi tối đa số vũ khí đã được sản xuất, mua bán trái phép.