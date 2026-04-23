Khởi tố 3 đối tượng lợi dụng khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng

Ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Tiếp (SN 1956, ở xã Gia Phú), Đinh Văn Hòa (SN 1967, ở xã Bảo Thắng), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1967, ở xã Bảo Thắng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra cảnh sát xác định, Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa và Nguyễn Mạnh Hùng cùng một số đối tượng khác thường xuyên gửi đơn khiếu nại, tố cáo và liên tục đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai để phản ánh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách đối với người có công.

Theo cảnh sát, mặc dù các nội dung trên đều đã được các cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản; trực tiếp mời làm việc, thông báo kết quả theo đúng quy định, tuy nhiên, các đối tượng trên đã cố tình không chấp hành.

Đỉnh điểm, ngày 15/9/2025, Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa đã lôi kéo nhiều người đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai, căng băng rôn và có những lời nói, phát ngôn không đúng sự thật, lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh.

Nhà chức trách đánh giá, hành vi của Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa đã gây mất an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan tiếp công dân, gây bức xúc trong dư luận.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.