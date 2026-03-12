Xử lý thanh niên nhắn tin xúc phạm công an trên mạng xã hội

Ngày 12/3, Công an phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên môi trường mạng của P.H.A. (SN 1996, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tin nhắn của P.H.A. vào Fanpage của Công an phường Trà Lý (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 6/3, P.H.A. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân nhắn tin đến trang Fanpage Công an phường Trà Lý với nội dung có lời lẽ xúc phạm lực lượng công an.

Theo cảnh sát, hành vi của A. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên môi trường mạng.

Công an phường Trà Lý đã mời người vi phạm đến làm việc để xác minh hành vi trên. Tại trụ sở Công an phường Trà Lý, P.H.A. thừa nhận vi phạm, đồng thời gỡ bỏ tin nhắn có nội dung xúc phạm lực lượng chức năng và cam kết sẽ không tái phạm.

Công an phường Trà Lý đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.