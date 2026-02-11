Khởi tố người phụ nữ lên TikTok, Facebook xúc phạm công an, viện kiểm sát

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1968) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Nguyễn Thị Nga (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, từ ngày 27/3/2025 đến ngày 4/6/2025, Nga sử dụng 2 tài khoản “Nguyễn Nga” và “Nguyễn Thi” đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan (công an, VKSND) trên địa bàn tỉnh Bến Tre trước đây, xúc phạm, uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo các cơ quan này lên mạng xã hội Facebook, TikTok, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, cá nhân nêu trên.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành vi đăng tải nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan thực thi pháp luật của bị can đã gây dư luận xấu, giảm niềm tin của một bộ phận người dân về việc áp dụng các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng uy tín của lãnh đạo, người thi hành công vụ, từ đó làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.