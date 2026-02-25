Xúc phạm công an trên Facebook, chủ tài khoản Long Biker’s bị mời làm việc

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an xã Tân Lợi mời làm việc Đ.H.L. (ngụ xã Tân Hưng) do đăng bình luận sai sự thật trên Facebook “Long Biker’s” dưới bài viết của trang Công an xã Tân Lợi - tỉnh Đồng Nai về việc triệt phá tụ điểm cá độ đá gà.

Nội dung bình luận bị xác định là xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng công an làm việc không minh bạch, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng.

Tang vật công an thu giữ tại tụ điểm đá gà tại xã Tân Lợi (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua quá trình làm việc, L. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Anh ta thừa nhận việc đăng tải bình luận với mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. L. đã cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Công an xã Tân Hưng và Công an xã Tân Lợi đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.