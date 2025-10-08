Xử lý người tung tin sai sự thật về vụ "bắt cóc trẻ em" ở Hải Phòng

Theo Công an Hải Phòng, tối 5/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hải An phát hiện tài khoản Facebook “DNN” đăng hình ảnh và nội dung cho rằng có vụ “cháu bé bị bắt cóc” tại tổ dân phố Đằng Hải 6. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Công an phường Hải An làm việc với đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc “bắt cóc trẻ em” trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo xác minh, cháu bé trong ảnh là T.C.A. (SN 2023). Khoảng 18h36 cùng ngày, cháu được mẹ dẫn ra vườn hoa Cây Lim (ở Hải Phòng) chơi, sau đó đi lạc. Người dân trong khu tái định cư phát hiện cháu đứng khóc một mình và đưa về nhà lúc 21h. Kết quả kiểm tra camera cho thấy không có dấu hiệu bắt cóc như bài viết nêu.

Ngày 7/10, Công an phường Hải An mời chủ tài khoản “DNN” là anh D.V.N. lên làm việc. Anh N. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức rõ vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an phường Hải An đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh với hành vi tung tin thất thiệt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn.