Công an làm việc với người đăng video sai lệch vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

Ngày 27/9, Công an Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đã xác minh, làm việc với N.V.T., người quản lý tài khoản "Vương Quốc Thái Thái".

Anh N.V.T. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, N.V.T. thừa nhận đăng tải video có nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến vụ xây nhầm nhà ở phường Thiên Hương. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ và cam kết không tái phạm. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để xử lý theo quy định.

Công an cho biết, hiện trên không gian mạng xuất hiện một số cá nhân lợi dụng vụ việc để cắt ghép, đăng tải thông tin chưa xác thực, gây nhiễu loạn dư luận.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không chỉnh sửa, chia sẻ video, thông tin sai sự thật khi chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.