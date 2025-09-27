Công an làm việc với người đăng video sai lệch vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng
(Dân trí) - Công an Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook đăng video sai sự thật liên quan vụ xây nhầm nhà tại phường Thiên Hương, người đăng đã thừa nhận vi phạm.
Ngày 27/9, Công an Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đã xác minh, làm việc với N.V.T., người quản lý tài khoản "Vương Quốc Thái Thái".
Tại cơ quan công an, N.V.T. thừa nhận đăng tải video có nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến vụ xây nhầm nhà ở phường Thiên Hương. Người này đã tự nguyện gỡ bỏ và cam kết không tái phạm. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để xử lý theo quy định.
Công an cho biết, hiện trên không gian mạng xuất hiện một số cá nhân lợi dụng vụ việc để cắt ghép, đăng tải thông tin chưa xác thực, gây nhiễu loạn dư luận.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không chỉnh sửa, chia sẻ video, thông tin sai sự thật khi chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Như đã đưa tin, tại phường Thiên Hương (Hải Phòng) xảy ra vụ việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của gia đình bà Nguyễn Thị Loan.
Tháng 8 vừa qua, TAND Khu vực 1 - Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, buộc gia đình ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại đất cho gia đình bà Loan.
Sau bản án sơ thẩm, gia đình ông Hữu làm đơn kháng cáo bản án và đang chờ tòa án giải quyết.
Trong thời gian này, gia đình bà Loan đã làm đơn tố cáo gia đình ông Hữu chiếm đoạt quyền sử dụng đất.