Xuyên tạc trên mạng về dự án nghìn tỷ, người phụ nữ bị khởi tố

Ngày 6/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo điều tra, sáng 19/8, tại khu vực lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông), Võ Thị Phụng sử dụng tài khoản Facebook “Phụng Võ” phát trực tiếp 6 video ghi lại cảnh nhiều người dân tập trung.

Đối tượng Võ Thị Phụng bị bắt (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai).

Trong các video này, Phụng liên tục hò hét, la ó, có lời lẽ kích động, kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh người dân tụ tập, đồng thời tung tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về dự án.

Đối tượng còn cho rằng dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân…

Hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp, hệ thống chính trị địa phương, tác động xấu đến chính sách phát triển kinh tế, xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Võ Thị Phụng không phù hợp chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ phương hại đến trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị.

Tại cơ quan công an, Phụng đã thừa nhận hành vi, đồng thời thành khẩn khai báo và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.