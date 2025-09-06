Phạt người đăng tin sai sự thật về thủ tục hành chính ở Hải Phòng

Công an phường An Phong (Hải Phòng) đã triệu tập chị V.T.L., trú tại phường Hồng An (Hải Phòng), để làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Công an phường An Phong triệu tập người phụ nữ đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 4/9, chị L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhóm “Lê Thiện Phố (Mua và Bán)” với nội dung “làm lại giấy khai sinh bên Lê Thiện giá 2tr500k”. Cơ quan chức năng xác minh L. và gia đình không có hồ sơ hay giao dịch hành chính nào tại phường An Phong.

Tại buổi làm việc, L. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an phường An Phong đã lập biên bản, yêu cầu chị L. viết bản tường trình và ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.