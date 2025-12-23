Xịt hơi cay rồi cướp iPhone của người giao hàng

Ngày 23/12, Công an phường Thanh Khê, Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa (SN 2006, trú tại phường Liên Chiểu) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/12, anh Đ.V.T.K. (SN 2006, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng), làm nghề giao hàng, đang đứng đợi trong một con hẻm đường Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê) để giao hàng. Bất ngờ, một nam thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh K..

Đối tượng Phạm Ngọc Anh Khoa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lợi dụng lúc anh K. hoảng loạn, đối tượng nhanh tay giật chiếc điện thoại di động iPhone 16 ProMax trị giá 25,5 triệu đồng rồi bỏ chạy. Khi anh K. tri hô và đuổi theo, đối tượng đã lên xe máy do một đối tượng khác đang chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Công an phường Thanh Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Khoa.

Tại cơ quan công an, Khoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.