Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Thưởng nóng lực lượng phá án

Sáng 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã thưởng nóng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng người nước ngoài cướp tài sản tại cửa hàng trang sức trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đối tượng nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 với mục đích du lịch, tạm trú lại căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi khen thưởng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài, sau khi đến Đà Nẵng, đối tượng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị công cụ như đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, ba lô, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát.

Lúc 19h45 ngày 26/8, đối tượng đến cửa hàng trang sức PNJ trên đường Núi Thành, sử dụng đục kim loại khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đe dọa nhân viên cửa hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, chiếm đoạt 20 sản phẩm trang sức các loại (tổng giá trị gần 833 triệu đồng) và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nghi phạm thay đổi trang phục, trả phương tiện, cất giấu tài sản chiếm đoạt.

Đến 10h30 ngày 27/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, nếu không kịp thời xác minh, bắt giữ, rất có thể đối tượng sẽ rời khỏi Đà Nẵng trong vài giờ sau đó.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định việc nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng gây án cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn nói riêng, Công an thành phố Đà Nẵng nói chung.

Ghi nhận thành tích nêu trên, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao thưởng đến Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 20 triệu đồng, Công an phường Ngũ Hành Sơn 10 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao thưởng đến các đơn vị (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Như Dân trí đưa tin, tối 26/8, một tên cướp mặc đồ Grab xông vào tiệm vàng, kim hoàn trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, cướp tài sản.

Theo camera an ninh ghi lại, trước khi xông vào tiệm vàng, tên cướp đã tấn công liên tiếp bảo vệ của tiệm vàng này. Mặc dù bị tấn công nhưng bảo vệ vẫn cố gắng gượng dậy, hô hoán những người xung quanh.

Sau khi tấn công bảo vệ, tên cướp táo tợn xông vào bên trong và nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt tên cướp.