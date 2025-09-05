Xuyên lễ truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật tài sản trong các ngày nghỉ lễ vừa qua.

Các đối tượng gồm Trần Văn Tiên (SN 1989), Đỗ Phương Thạch (SN 1996) và Lê Văn Thái Nguyên (SN 2022), cùng trú xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng này chủ yếu trà trộn vào các tuyến phố du lịch tại Đà Nẵng để cướp giật tài sản của du khách.

Đối tượng chủ mưu Trần Văn Tiên bị bắt giữ khi đang trên đường di chuyển từ Quảng Trị vào TPHCM (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, tiếp nhận tin báo của một số nạn nhân về việc bị các đối tượng cướp giật tài sản, thời điểm xảy ra vụ việc chủ yếu là các ngày nghỉ lễ, khu vực gây án đa phần là tại các địa điểm du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng xác minh, truy xét.

Mặc dù đang trong thời điểm nghỉ lễ, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản ngày đêm tích cực điều tra, lần tìm manh mối.

Đến ngày 4/9, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ được 3 đối tượng gây án. Đáng chú ý, trong số 3 đối tượng bị bắt giữ, Tiên và Thạch là 2 đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ vừa qua đã gây ra 3 vụ cướp giật, trong đó 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Trần Văn Tiên (giữa) cùng 2 đồng phạm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cụ thể, khoảng 22h20 ngày 28/8, các đối tượng đã giật túi xách của du khách Kang Pol Yong (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) tại đường Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải, bên trong túi xách có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 Won.

Tiếp đó, khoảng 0h55 ngày 1/9, các đối tượng giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (SN 1971, quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba đường Lâm Hoành - Phước Mỹ (thuộc phường An Hải), bên trong túi xách có một điện thoại di động (trị giá khoảng 18 triệu đồng), 100 USD, 250.000 đồng Việt Nam và một số giấy tờ tùy thân.

Trong 3 đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an xác định Trần Văn Tiên là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Quá trình truy xét, ngày 4/9, Tiên đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang trên xe khách di chuyển từ Quảng Trị vào TPHCM. Cùng ngày, đối tượng Đỗ Phương Thạch và Lê Văn Thái Nguyên cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng tang vật 2 xe máy, một điện thoại iPhone 12, một tờ tiền Kazakstan mệnh giá 10.000 Tege.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung điều tra mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.