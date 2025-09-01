Đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho phụ nữ đeo dây chuyền vàng sa lưới

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hùng (SN 1990, trú tại khối phố Phú Trung, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn các phường Bàn Thạch, Tam Kỳ và Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng), liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, trong đó đối tượng chủ yếu nhắm đến dây chuyền vàng của chị em phụ nữ.

Đối tượng Phạm Huy Hùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các vụ cướp giật được đối tượng thực hiện hết sức manh động, chuyên nghiệp, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thu thập thông tin, sàng lọc các đối tượng hình sự, đặc biệt là những kẻ có tiền án về tội cướp giật trong và ngoài tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Phạm Huy Hùng, là đối tượng nổi lên nhiều nghi vấn.

Sau thời gian theo dõi, giám sát chặt chẽ, ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng triệu tập đối tượng Hùng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã trực tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách sơ hở.

Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là thường xuyên thay đổi quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm để tránh nhận diện; lựa chọn thời điểm gây án 19h-22h hàng ngày tại các tuyến đường trung tâm đông người qua lại; sử dụng xe máy tốc độ cao (Yamaha Exciter, Sirius) và biển số giả mua qua mạng để che giấu tung tích.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một xe máy hiệu Exciter, bộ quần áo và mũ bảo hiểm đối tượng sử dụng khi gây án ngày 24/8.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.