Công an truy bắt đối tượng mặc áo Grab cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Tối 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, cho biết đang điều tra, xác minh vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành, xảy ra vào khoảng 20h30 cùng ngày.

Đối tượng mặc áo Grab xông vào tiệm vàng cướp tài sản (Ảnh cắt từ clip).

Theo clip ghi lại vụ việc, một người đàn ông mặc áo Grab đi vào cửa hàng vàng rồi nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi và tìm đường tháo chạy.

Thấy hành vi trên, hai người đàn ông chạy đến định chặn cửa nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Cường phối hợp cùng Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công Bính).

Đến gần 22h cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Cường cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí.