Xâm hại bé gái 2 tuổi, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, trú tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2024, sau khi uống rượu, Siu Yir đi bộ đến nhà chị R. (trú tại xã Ia Tul) thấy cháu C. (SN 2021, con chị R.) đang ngồi chơi trong nhà. Siu Yir đã bế cháu C. về nhà mình chơi.

Bị cáo Siu Yir tại phiên tòa (Ảnh: Chí Anh).

Khi về nhà, đối tượng cởi quần áo của cháu và có những hành động sờ soạng người cháu C..

Sau đó chị R. đi tìm, phát hiện con gái mình đang bị Siu Yir xâm hại nên kêu cứu. Người phụ nữ sau đó bế con đi trình báo công an. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới 2 năm 9 tháng.

Sau khi mẹ cháu C. tố giác hành vi đồi bại trên, Công an đã bắt giữ Siu Yir trong trường hợp khẩn cấp.