Khởi tố hai đối tượng hiếp dâm, giao cấu với hai bé gái

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Giàng A Nủ (SN 2003, xã Tả Lèng) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Giàng A Do (SN 2005, ở xã Tả Lèng) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng 20h ngày 28/10/2024, Nủ và Do rủ 2 cháu gái S.T.P.G. (SN 2011) và H.T.M.S. (SN 2012) xuống phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu chơi. Sau đó các đối tượng đưa các cháu đi ăn ốc và uống rượu, tới khoảng 23h cùng ngày, các đối tượng thuê hai phòng nghỉ.

Tại đây, Giàng A Nủ đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.T.M.S., còn Giàng A Do đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu S.T.P.G. (thời điểm đó cháu S.T.P.G. 13 tuổi; còn cháu H.T.M.S. 12 tuổi).

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo, để phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, trách nhiệm chủ yếu nằm ở gia đình. Các bậc cha mẹ phải hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của mình; thường xuyên quan tâm và trang bị kiến thức cho các con.