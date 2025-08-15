Truy tìm thanh niên bị tố ép nữ nhân viên quán bar dùng ma túy rồi hiếp dâm

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định truy tìm đối tượng Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra.

Trịnh Ngọc Đạt Dương là nghi phạm liên quan đến vụ án hiếp dâm, tổ chức sử dụng ma túy xảy ra vào rạng sáng 12/7.

Đối tượng Trịnh Ngọc Đạt Dương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị N.H.D. (SN 2000, trú tại xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) tố cáo bị Dương ép sử dụng ma túy, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, ngày 9/7, chị D. đang làm việc tại quán bar “S” (đường Yên Bái, thành phố Đà Nẵng) thì gặp Dương là khách đến chơi. Sau đó, giữa 2 người có tình cảm với nhau nên đã chủ động kết bạn Facebook để liên lạc.

Khoảng 3h15 ngày 12/7, Dương nhắn tin hẹn chị D. đến địa chỉ trên đường Cù Chính Lan, thành phố Đà Nẵng để ăn nhậu. Chị D. đồng ý và đón xe đến.

Tại điểm hẹn, Dương dẫn chị D. vào nhà của N.T.V. (SN 1988, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), là bạn bè quen biết ngoài xã hội của Dương.

Tại phòng của V. trên tầng 2, Dương lấy ra ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, ketamin (do Dương mang theo, không rõ số lượng); V. chuẩn bị nước uống, đĩa sứ, loa mở nhạc và một số dụng cụ khác để sử dụng trái phép ma túy (chị D. khai báo bị Dương và V. ép sử dụng trái phép chất ma túy).

Sau khi “phê” ma túy, cả 3 nằm nghỉ trong phòng. Đến khoảng 6h cùng ngày, V. gọi Dương và chị D. dậy nói cả 2 đi về.

Về đến nhà, chị D. cảm thấy đau rát “vùng kín”. Khi kiểm tra, chị nghi ngờ mình bị xâm hại nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Sau khi test, cơ quan chức năng phát hiện N.T.V. và D. dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Đến nay, cơ quan công an chưa triệu tập làm việc được với đối tượng Trịnh Ngọc Đạt Dương, nên ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.