Trang Facebook giả mạo, dùng hình ảnh lãnh đạo công an để lừa đảo

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Trị phát cảnh báo về một trang mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo.

Trang Facebook có tên “Cơ quan chuyên trách khắc phục hậu quả tội phạm công nghệ cao BCA”, tự xưng là cơ quan chuyên trách của Bộ Công an, có thể giúp người dân lấy lại tiền bị lừa đảo hoàn toàn miễn phí.

Công an Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo (Ảnh: Tiến Thành).

Trang Facebook trên còn cắt ghép, sử dụng clip lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn một đơn vị truyền hình về công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao nhằm tạo niềm tin, phục vụ mục đích lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, Bộ Công an không có bất kỳ đơn vị nào mang tên “Cơ quan chuyên trách khắc phục hậu quả tội phạm công nghệ cao BCA”.

Theo cơ quan công an, mọi hoạt động điều tra, xử lý, thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm đều tuân thủ quy định pháp luật, không thông qua mạng xã hội, không thu phí và không làm trung gian trực tuyến.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ trang, nhóm hay cá nhân nào tự xưng là cơ quan chức năng trên mạng.