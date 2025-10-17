Làm giả văn bằng chứng chỉ của nhiều trường đại học ngay tại nhà

Ngày 17/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đình Nghĩa (SN 1994), ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Bùi Đình Nghĩa sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo quảng cáo, mua bán văn bằng chứng chỉ của nhiều trường đại học. Thực tế, số văn bằng chứng chỉ được đối tượng làm giả, in ấn ngay tại nhà, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Bùi Đình Nghĩa cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hành vi làm giả, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất công bằng xã hội và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các “dịch vụ làm bằng, chứng chỉ” rao bán trên mạng; không sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong hồ sơ xin việc, thi tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm hay các giao dịch hành chính.

Các cơ quan, công ty, doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của người lao động trước khi tuyển dụng…