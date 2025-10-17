Mâu thuẫn từ việc massage, người đàn ông bị chém lìa bàn tay

Ngày 17/10, Công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang tạm giữ Trần Văn Hiền Em (SN 1992, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Văn Hiền Em (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 16/10, P.T.C. (trú tại xã Tân Hương) đã đến phòng trọ của T.T.N.Y. (vợ của Hiền Em) tại xã Tân Hương, yêu cầu bà Y. massage. Được biết, phòng trọ này trước đây từng là một cơ sở massage.

Khi bà Y. từ chối, C. đã mắng chửi và tiểu tiện trước cửa phòng trọ. Bà Y. sau đó đã gọi điện thoại cho chồng là Hiền Em về để giải quyết.

Khi Hiền Em đến nơi, C. đã rời đi. Hiền Em và bà Y. sau đó đã lái xe máy đi tìm C.. Hai người gặp C. đang ngồi trong một quán ăn. Hiền Em đã đi vào quán để nói chuyện với C..

Trong lúc nói chuyện, Hiền Em và C. xảy ra mâu thuẫn. Hiền Em đã dùng hung khí mang theo trong người chém nhiều nhát vào người C., gây thương tích nặng và làm đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân.

Sau khi gây án, Hiền Em đã rời khỏi hiện trường. C. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, Công an xã Tân Hương đã vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hiền Em đã đến Công an xã Tân Hương để đầu thú.