Đang bị truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 8 năm tù

Sau 4 ngày làm việc, sáng 12/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 8 năm tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù; Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Cùng tội danh trên, các bị cáo khác trong vụ án bị phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh" tham gia các gói thầu, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, từ năm 2012 đến 2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới) phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và ông Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, trong đó cố ý để nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu, bỏ giá cao để thông thầu. Riêng báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Ảnh: Xuân Duy).

Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, phía chủ đầu tư là lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM gồm ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam, bà Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, gồm bà Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), bà Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và ông Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng.

Theo HĐXX, có 4 bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Nguyễn Thị Tích, ông Trần Đăng Tấn, bà Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Tuy cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú, nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

Theo tòa, việc cơ quan điều tra xác định họ bỏ trốn là hoàn toàn phù hợp quy định. Việc các bị cáo vắng mặt đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng tại phiên xử. Dù không có mặt, các bị cáo vẫn có luật sư bào chữa và HĐXX khẳng định sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

HĐXX xác định bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nga đã chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên Công ty Phú Bình để soạn thảo văn bản, hợp đồng và hồ sơ tư vấn. Các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đứng tên Công ty Phú Bình thực chất cũng do nhân viên AIC lập và ký.

Đối với bị cáo Lê Hồng Sơn tòa xác định có nhiều hành vi sai phạm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 142 tỷ đồng.

Bà Nhàn và bà Nga bị xác định có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tài sản công, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bà Nhàn cho rằng thân chủ của mình không phải là chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, quan điểm trên bị HĐXX bác bỏ và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Nhàn là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

HĐXX ghi nhận việc bà Nhàn, ông Sơn, ông Nam và một số bị cáo khác có nhiều đóng góp cho xã hội, từng được tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho các bị cáo khác trong vụ án một số tình tiết giảm nhẹ khác như thành khẩn khai báo, đầu thú.

Ngoài ra, bà Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, ông Sơn nộp 1 tỷ đồng và ông Nam nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.