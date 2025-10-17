Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy cầm phóng lợn quay video khoe chiến tích

Ngày 17/10, Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã triệu tập 12 thanh, thiếu niên (gồm 7 nam, 5 nữ, có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi) trên địa bàn tỉnh, để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên bị triệu tập để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoa Lư phát hiện, ngày 13/10 xuất hiện một đoạn video trên mạng xã hội có hình ảnh 3 nữ sinh đi trên một xe máy che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo ná, phóng lợn đi trên đường thuộc địa bàn phường.

Cùng thời điểm này, trên mạng cũng xuất hiện video với tiêu đề “Nhóm nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh 2k11 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng thuộc địa phận phường Hoa Lư”.

Xác định đây là những vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, Công an phường Hoa Lư đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh, kết quả đã triệu tập 12 thanh, thiếu niên trên để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an phường Hoa Lư xác định, đối với vụ việc liên quan đến 3 nữ sinh đi trên xe máy che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo ná, phóng lợn là do một nhóm 7 thanh, thiếu niên trú ở phường Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư và xã Yên Khánh rủ nhau thực hiện hành vi trên, quay phim, chụp ảnh đăng trên mạng xã hội để câu view, câu like và khoe chiến tích.

Đối với video có tiêu đề “Nhóm nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh 2k11 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng thuộc địa phận phường Hoa Lư” là do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm 5 thanh, thiếu niên trú ở phường Hoa Lư, phường Nam Hoa Lư đã hẹn nữ sinh N.T.N.A. (SN 2011, trú phường Hoa Lư) ra khu vực quảng trường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) để giải quyết mâu thuẫn, sau đó xảy ra đánh nhau và có đối tượng quay video để đăng lên mạng xã hội.

Công an phường Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.